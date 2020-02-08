Общество

В Пскове открылась геномная лаборатория

В Пскове на улице Белинского открылась геномная лаборатория экспертно-криминалистического центра УМВД России по Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Открытие лаборатории осуществляется на год раньше запланированного срока. Право дать старт новому для псковских стражей порядка виду исследования было предоставлено начальнику областного УМВД генерал-майору полиции Алексею Овсянникову, губернатору региона Михаилу Ведерникову, а также врио начальника экспертно-криминалистического центра УМВД России по Псковской области полковнику полиции Роману Коркунову.

Экскурсию по лаборатории провела заместитель начальника отдела экспертно-аналитического центра, начальник отделения ДНК-исследований и учета, подполковник полиции Светлана Орлова.

Она пояснила, что экспертиза в зависимости от сложности может длиться от двух до пяти дней. Делится на две зоны: офисную и лабораторную. Работает в лаборатории шесть человек.

По ее словам, до появления новой лаборатории генетические экспертизы для УМВД России по Псковской области проводили коллеги из Великого Новгорода. В прошлом году для псковской полиции проведено около 100 экспертиз по особо тяжким преступлениям. Открытие подобной лаборатории в Пскове существенно повлияет на оперативность получения информации, способствующей раскрытию преступлений.

Новые виды исследований позволят установить по биологическим следам или объектам половую принадлежность, принадлежность образцов конкретному лицу, неопознанные останки трупов. Если полученный ДНК-профиль полностью совпадает с ДНК конкретного человека, то результат экспертизы является неопровержимым доказательством его причастности к преступлению. Также эксперты смогут устанавливать истинных родителей ребенка по делам спорного отцовства. Экспертиза ДНК незаменима при раскрытии убийств, изнасилований, установлении личности неопознанных трупов. При этом банк геномной информации ведется на федеральном уровне.

Глава региона Михаил Ведерников поздравил сотрудников регионального УМВД России с открытием геномной лаборатории. «Для нашего региона это очень важное событие. Важно, что теперь не придется отвозить геномный материал, как прежде, в Великий Новгород. Это позволит сэкономить и средства, и время», - отметил он. Кроме того, он выразил надежду, что благодаря открытию геномной лаборатории в Пскове повысится раскрываемость преступлений.

Он также выразил надежду, что эксперты, пусть даже факультативно, но смогут исследовать и преступления военных лет.

От лица областной администрации Михаил Ведерников подарил специалистам лаборатории программное обеспечение по обработке изображений.

Алексей Овсянников поблагодарил губернатора за поддержку в открытии лаборатории. «Благодаря усилиям региональной администрации, удалось открыть раньше намеченного срока», - отметил он.

Добавим, что общая площадь генетической лаборатории составляет около 200 квадратных метров. Она оборудована по последнему слову техники, средства на переоборудование помещений и закупку оборудования были выделены из федерального бюджета. Также финансовую помощь в приобретении специальных приборов оказала администрация Псковской области.