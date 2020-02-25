Общество

В случае экономии бюджета в Зеленом театре в Пскове помимо сцены обновят еще и зрительскую зону

В случае экономии бюджета в Зеленом театре в Пскове помимо установки новой сцены заменят еще и места в зрительской зоне. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил журналистам глава администрации Пскова Александр Братчиков в ходе посещения территории Зеленого театра. Вместе с ним на объекте побывали замглавы администрации Александр Коновалов и руководитель организации-подрядчика, которая будет заниматься реконструкцией театра, ООО «Эгле» Роман Кухи.

Напомним, в конце прошлого года Зеленый театр вместе с главой администрации посетил губернатор региона Михаил Ведерников. Убедившись в удручающем состоянии объекта, он принял решение выделить городу 30 млн рублей на приобретение современного сценического комплекса. Уже в феврале на территории Зеленого театра начался демонтаж старой сцены, которая в последние годы находилась в аварийном состоянии.

Ожидается, что это место станет центром творческой активности псковичей и гостей города. На новой сцене предусмотрены трибуны вместимостью до 1 тыс. человек. Такая площадка объективно городу необходима - здесь проводятся праздничные общегородские мероприятия, в том числе посвященные Дню Победы. Кроме того, как ранее сообщил губернатор, есть планы провести в Зеленом театре масштабный хоровой праздник.

По словам Братчикова, глава региона выделил средства на приобретение сцены. Эти деньги уже пришли, завтра на сессии гордумы планируется внести соответствующие изменения в бюджет, чтобы можно было разыграть конкурс на приобретение сцены.

Остальные затраты взял на себя подрядчик в рамках договора спонсорской помощи. Часть затрат на обустройство площадки выделит муниципалитет.

Новая сцена шириной 30 м и глубиной 12 м будет крытой, с возможностью при необходимости убирать козырек на зиму. Также она будет оборудована раздевалками. В случае экономии средств будут заменены сиденья в зрительской зоне.

«Многие хотели бы, чтобы старый козырек остался, но он был в аварийном состоянии. Восстанавливать его было бы дорого и опасно», - пояснил глава администрации.

Туалеты в проект не входят, рассматривается возможность установки поблизости двух туалетов, которые приобретались к Ганзейским дням.

Роман Кухи подтвердил готовность завершить все работы в Зеленом театре к 9 мая.

Площадку для установки сцены подготовят в апреле.