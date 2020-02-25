Общество

Елена Даньшова ответила на критику Всеволода Козловского по поводу построенного в Великих Луках детсада

Вопрос о качестве строительства корпуса детского сада № 6 в Великих Луках обсудили на «парламентском часе» в областном Собрании депутатов 27 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Парламентарий Всеволод Козловский заявил, что во время контроля на объекте были обнаружены трещины на стенах, проблемы с фундаментом. «Досадно, когда хорошая идея реализации нацпроекта превращается в банальное освоение денег, - считает он. - Будем следить за ситуацией и не допустим сдачи объекта в эксплуатацию, если он не будет соответствовать требованиям».

На эту критику отреагировала депутат Елена Даньшова. По ее словам, сложившуюся ситуацию на объекте, расположенном на улице Первомайской, держат на контроле и городские, и областные власти. «Пока подрядчик не исправит ситуацию, ни один ребенок туда не войдет», - подчеркнула парламентарий. По ее словам, детский сад не передан на баланс муниципалитета, это будет сделано только после завершения работ и устранения всех недочетов. «Проектное решение найдено. Это на совести подрядчика», - заключила Елена Даньшова.