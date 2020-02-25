Общество

«ПсковАРТ» получил Дом Сафьянщикова в безвозмездное пользование на 5 лет

Псковская городская Дума согласовала передачу в безвозмездное пользование Псковскому региональному общественному движению «ПсковАРТ» здания на Советской набережной, 9, без проведения торгов. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии гордумы.

Дом площадью 748,30 кв. м является объектом культурного наследия регионального значения «Дом жилой А.Я. и В.Я. Сафьянщиковых». В нем уже продолжительное время - с августа 2005 года - размещаются творческие мастерские художников, а также галерея современного искусства. Еще одну художники открыли там прошлым летом. Сначала помещения занимались движением на условиях аренды, а затем на условиях безвозмездного пользования.

В связи с неоднократными обращениями «ПсковАРТ» о предоставлении дополнительных площадей в здании по Советской набережной, 9 (мансарда - 77,0 кв. м и 1 этаж - 62,7 кв. м) для организации музея современного искусства был подготовлен проект решения Псковской городской Думы о даче согласия на передачу здания в безвозмездное пользование движению «ПсковАРТ».

Добавим, за период нахождения в пользовании движения «ПсковАРТ» в доме был выполнен ремонт коридора, водопроводных труб, санузла, замене окон и дверей. После пожара в январе 2019 года за счет собственных средств проведены восстановительные работы.

Теперь зданию требуется ремонт фасада и кровли.