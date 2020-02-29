Общество

Ватикан сообщил о заражении Папы Римского коронавирусом

Папа Римский Франциск и двое его помощников заболели коронавирусом. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на МСМ News, получившее информацию в пресс-службе Ватикана.

Отмечается, что результаты проб на коронавирус у высокопоставленных священнослужителей дали положительный результат.

Ранее сообщалось, что Папа отказался от посещения мессы и других важных официальных мероприятий по причине недомогания. Папа Римский и двое его инфицированных помощников размещены в отеле в Ватикане, где им оказывается квалифицированная медпомощь.

Некоторые пользователи Twitter выразили сомнение насчет подлинности сообщения о болезни Папы. Это фейк - утверждают некоторые.

На последней встрече с паствой Папа говорил о коронавирусе. «Я хотел бы снова выразить свою близость тем, кто болен коронавирусом, и медицинским работникам, которые ухаживают за ними», - подчеркнул понтифик.

В Италии с каждым днем увеличивается число инфицированных коронавирусом. По последним данным, их число перевалило за тысячу.