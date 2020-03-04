Общество

Антинаркотический рейд прошел в студенческих общежитиях Пскова

Полицейский провели антинаркотический рейд по студенческим общежитиям в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Сотрудники полиции проверили общежития Псковского госуниверситета и колледжа. Стражи порядка побывали в каждой комнате, ознакомились с условиями проживания студентов и рассказали им, как не стать жертвами наркопреступлений и самим не нарушить закон.

В ходе акции 16 студентов прошли добровольное тестирование на содержание наркотических средств. По результатам экспресс-тестов состояние наркотического опьянения у них не выявлено, рассказали в ведомстве.

Все студенты получили тематические памятки и буклеты, в которых указаны контактные телефоны правоохранительных органов, сайты добровольческих организаций, прописана предусмотренная законодательством ответственность за совершение правонарушений и преступлений в сфере наркобизнеса.

«Подобные оперативно-профилактические рейды по студенческим общежитиям учебных заведений региона осуществляются полицейскими на регулярной основе», - добавили в УМВД.