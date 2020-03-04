Общество

В России изменят систему оплаты больничных листов и декретных отпусков

В России готовится кардинальная реформа системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков. Предполагается, что с 2021 года их будет компенсировать Фонд социального страхования (ФСС), а не работодатели, пишут «Известия».

Соответствующий законопроект разрабатывается Минтрудом России. Его реформы - гарантированное получение гражданами всех страховых выплат.

«Это будет способствовать более высокому уровню и качеству обслуживания граждан» , - пояснили в пресс-службе правительства.

Работникам этот законопроект дает ряд преимуществ.

«Например, у работодателя может не оказаться средств для положенных выплат. Также плюс в том, что трудящийся, получая деньги на больничный непосредственно из кассы ФСС, будет чувствовать себя более спокойно, чем сейчас, когда эти средства выплачивает работодатель, которому они засчитываются в конце года при уплате взносов в Фонд социального страхования», - заявил первый зампред думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.