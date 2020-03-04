Общество

Ключевые шаги в развитии образовательной среды обсудили Сергей Кравцов и Михаил Ведерников

Состоялась рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Стороны обсудили различные направления реализации национальных проектов «Образование» и «Демография», рассмотрели ход строительства школ и детских садов. Особое внимание было приковано к вопросу поддержки региона в постройке дополнительных учреждений образования. Ранее этот вопрос глава региона обсуждал с руководством правительства РФ и профильных федеральных ведомств.

«Хочу отметить стремление региона повысить доступность всех уровней образования и подчеркну, что вопрос темпов строительства образовательной инфраструктуры будет в постоянном фокусе нашего внимания», - отметил Сергей Кравцов в ходе встречи.

Михаил Ведерников сообщил, что за последние четыре года в регионе создано более 2,6 тыс. мест в образовательных учреждениях, построены новые школы в Пскове, Великих Луках и Дно. В рамках федерального проекта «Современная школа» планируется возведение еще трех учебных учреждений: в 2020 году - школа в Великих Луках на 800 мест с бассейном, в 2021–2022 годах - школа в Пскове на 1350 мест, в 2022 году - школа в Гдове на 825 мест. Но потребности региона, подчеркнул губернатор, намного выше, так как более 12% всех учащихся (порядка 6 тыс детей) в настоящее время обучаются во вторую смену.

Михаил Ведерников также отметил, что следующий шаг - модернизация школ в приграничных районах области, обрисовав потребность региона в новых образовательных учреждениях. Министр просвещения РФ положительно оценил готовность региона увеличить объемы строительства образовательных учреждений.

Также стороны во время рабочей встречи обсудили вопрос проведения капитального ремонта в учебных учреждениях Псковской области. На эти цели в 2020 году запланировано порядка 280 млн рублей, а на 2021 год - более 257 млн рублей.

Еще одной темой для обсуждения стало участие региона в конкурсах, организованных Министерством просвещения Российской Федерации. Михаил Ведерников напомнил, что в 2020 году в Псковской области в рамках поддержанных заявок будут открыты 5 новых мастерских, оснащенных по международным требованиям WorldSkills на сумму более 40 млн рублей, в Великих Луках будет оборудован «Кванториум» (объем грантовых средств - более 70 млн рублей). Также в ближайшие два года планируется открытие нескольких центров дополнительного и непрерывного образования, приобретение нового оборудования по 6-ти направлениям допобразования и модернизация материально-технического оснащения школ.