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Общество

Председатель избирательной комиссии Псковской области и специалисты принимают участие во II Общероссийском электоральном медиафоруме в Петербурге

05.03.2020 19:13|ПсковКомментариев: 0

В Санкт-Петербурге 5-6 марта проходит II Общероссийский электоральный медиафорум. Он организован ЦИК России совместно с Избирательной комиссией Ленинградской области при поддержке Российского фонда свободных выборов. В открытии форума приняла участие председатель ЦИК России Элла Памфилова, которая будет одним из спикеров во всех пленарных дискуссиях 5 марта.

Медиафорум посвящен актуальным вопросам совершенствования медиакоммуникаций в избирательном процессе. В  мероприятии примут участие представители ЦИК России, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, эксперты в сфере избирательного права и процесса, электоральные журналисты и руководители СМИ. Псковскую область на форуме представляют председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов и начальник отдела документационного оборота и коммуникации Любовь Глушанова.

Медиафорум призван объединить усилия представителей СМИ, активно участвующих в избирательном процессе, в целях развития электоральной культуры.

Двухдневная программа мероприятия включает встречи с руководителями Центризбиркома РФ, дискуссии и мастер-классы, где будут обсуждать актуальные вопросы обеспечения гласности и достоверности информирования о проведении выборных кампаний в России. В рамках пленарной дискуссии обсудят «Искусство информирования и мотивации при организации процесса голосования», также на форуме состоятся дискуссии на тему «Этика, фейки, ответственность», «Традиционные СМИ и новые медиа». Завтра, 6 марта, в рамках темы «СМИ и электоральные тенденции цифровой эпохи» состоится выступление председателя Избирательной комиссии Псковской области Игоря Сопова на тему «Современные медиатехнологии в работе с электоральной тематикой».

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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