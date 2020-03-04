Общество

Почта России доставит 1200 ручек для проведения тотального диктанта в Псковской области

Почта России доставит 300 тысяч ручек для проведения международной акции тотальный диктант в 541 населенный пункт страны. Почтовые отправления поступят во все регионы: в свыше четырехсот городов и почти сто поселков и деревень.

Посылки с письменными принадлежностями доставят в два этапа. Первая партия уже отправлена по 428 адресам. Большая часть ушла в Санкт-Петербург – столицу акции, а также Новосибирск и Казань. Вторая волна будет запущена сегодня и охватит оставшиеся регионы. В частности, такие города как, Псков, Великие Луки, Невель и Порхов. Почта России задействует автомобильный, железнодорожный и авиатранспорт. Всего сформировано 644 посылки, общий вес которых составит почти две тонны.

«Масштабная инфраструктура Почты России позволяет реализовывать значимые социальные проекты, – отметил заместитель генерального директора по логистике Почты России Игорь Чебунин. – Благодаря нашим логистическим мощностям мы можем доставить любой объем отправлений точно в срок».

В этом году самой дальней точкой доставки с помощью авиа- и автомаршрута стал город Поронайск, который находится в свыше 9500 км от Москвы. Через Белоруссию и Литву пройдут почтовые вагоны, которые доставят посылки в самый западный город отправки – Светлогорск. На юге – город Избербаш, Дагестан, куда ручки повезут на почтовом поезде и автомобиле.

«В этом году в третий раз все участники тотального диктанта напишут текст одинаковыми ручками. Это стало возможным благодаря содействию Почты России, которая разработала всю логистическую цепочку, взяла на себя работу, в том числе с отдаленными населенными пунктами, а также обеспечила с помощью транспорта оперативную доставку, - подчеркнула руководитель проекта Ольга Ребковец. – Наш совместный опыт демонстрирует, что быстрая и корректная доставка почтой – это не исключение, а закономерность».

Тотальный диктант пройдет 4 апреля, регистрация на площадки начнется за десять дней до акции – 25 марта, подготовиться к проекту можно в онлайн-школе на сайте totaldict.ru или на очных курсах.