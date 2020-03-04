Общество

Состоялось первое заседание Молодежного совета при главе Пскова

Сегодня, 10 марта, состоялось первое заседание Молодежного совета при главе Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципалитета.

Глава города Елена Полонская поприветствовала молодых псковичей, поблагодарила их за активную гражданскую позицию и выразила надежду на плодотворное сотрудничество.

«Я поздравляю вас, кто по решению конкурсной комиссии вошел в совет по молодежной политике города Пскова при главе муниципального образования «Город Псков» созыва 2020-2023 годов. Конкурсной комиссии было нелегко выбрать лучших и самых достойных. Сильной и конкурентной была борьба. Вы очень достойно представили себя и свои проекты конкурсной комиссии. Я жду от вас эффективной работы в реальном времени, жду инициативы, конкретики. Мне очень хочется, чтобы совет носил не формальный характер, а рабочий. Я очень рада, что Молодёжный совет поменял формат. Ранее привлекались только студенты, сегодня мы расширили возрастные рамки. Мы знаем, что очень много инициатив зарождается в наших образовательных учреждениях. Мне очень приятно общаться с молодёжью, посещая различные мероприятия. Действительно, от вас исходит очень большая инициатива. Проекты, которые вы разрабатываете, уже взяты в работу, например, различные акции по сбору макулатуры, благоустройству общественных пространств, установке воркаут-площадок. Самая, на первый взгляд, труднореализуемая задача, исходящая от вас, в дальнейшем может пойти на благо нашим псковичам», - сказала Елена Полонская.

В этом году членов Молодежного совета ждет новая форма работы. Ребята будут разделены на рабочие группы, которые будут носить те же названия и функции, которые носят Комитеты городской Думы.

Елена Полонская отметила, что в августе 2020 года будет формироваться бюджет на плановый период и важно при формировании муниципального бюджета учесть пожелания и объективные замечания нашей молодёжи: «Не бойтесь высказывать своё личное мнение, оно очень важно и дорого для нас».

На первом заседании единогласно был выбран председатель совета по молодежной политике, им стал Александр Андреев, который возглавлял совет по молодежной политике созыва 2016-2019г. Его заместителями стали -Анастасия Димитриева и Максим Ермолин.

Также участники выбрали секретаря совета, им стала Алина Кузьменко.

Молодежный совет при главе Пскова представляют 15 молодых людей и девушек в возрасте от 14 до 30 лет, заинтересованных в развитии направлений работы, охватывающих сферы культуры, образования, спорта, экологии, волонтерства и другие. Среди членов Молодежного совета много школьников из образовательных учреждений №№1, 2, 8, 7, 11, 17, Гуманитарного лицея, ППК, ПИЛГ, ПсковГУ и других. Большинство кандидатов имеют опыт работы в общественных организациях, также достигших неплохих успехов в спорте и ведущих волонтерскую деятельность.