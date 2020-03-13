В Псковской области стартует первый этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!»

16 марта на территории региона начинается первый этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Мероприятие традиционно проводится управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с представителями органов исполнительной власти и местного самоуправления.
Главная цель – привлечение внимания широкой общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления. Псковичи также смогут получить консультации специалистов по вопросам профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых, высказать свои пожелания и предложения по организации профилактической работы.
УКОН УМВД России по Псковской области обращается к жителям с просьбой проявить бдительность, выполнить свой гражданский долг, защитить родных и близких от пагубного влияния наркотических средств.
Если вам стали известны факты употребления или распространения наркотических средств и психотропных веществ, если вам необходимо получить информацию по вопросам лечения и реабилитации, обращайтесь по круглосуточному «телефону доверия» УМВД - (8112) 59-22-33, а также телефону дежурной части УМВД России по Псковской области – (8112) 66-16-49 или по круглосуточному телефону ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» – (8112) 56-60-16.
Кроме того, сообщение можно отправить на сайт УМВД России по Псковской области: 60.мвд.рф/request_main, электронную почту Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области: ukonpskov@mvd.ru.
«Помните, что ваша информация может помочь сохранить здоровье и жизни многих людей, а, возможно, и ваших близких», - отмечают в пресс-службе областного УМВД.