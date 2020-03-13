Общество

Наталья Ильина избрана ректором ПсковГУ

Профессор Наталья Ильина избрана ректором ПсковГУ. Такое решение принято на основании результатов тайного голосования сегодня, 17 марта, на конференции работников и обучающихся по выборам ректора университета, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза.



Фото: ПсковГУ

На пост ректора претендовали еще два кандидата: проректор по учебной работе Ольга Серова и начальник управления научно-исследовательской деятельности Владимир Дмитриев. Все кандидаты на должность руководителей образовательных организаций прошли аттестацию в министерстве науки и высшего образования РФ.

Напомним, с 10 апреля 2019 года Наталья Ильина являлась врио ректора Псковского государственного университета.