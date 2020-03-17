Общество

Великолучанка рассказала, как пережила карантин по коронавирусу в студенческом общежитии в Петербурге

Великолучанка попала в карантин по предполагаемому коронавирусу в общежитии СЗГМУ им. Мечникова. Там 4 марта с предполагаемым коронавирусом госпитализировали студента-итальянца. Его диагноз подтвердился. Студентам медицинского вуза пришлось две недели провести в строгом карантине, не выходя из общежития.

Сейчас карантин подходит к завершению. Великолукская студентка рассказала Луки.ру о том, как студенты пережили эти две недели.



По словам девушки, после того как коронавирус у иностранного студента подтвердился, были приняты строгие изоляционные меры. Студентам было полностью запрещено выходить из своих комнат и передвигаться по секциям общежития. Тех, кто всё-таки выходил и передвигался по общежитию, отправляли в инфекционный бокс Боткина, как и тех, у кого находили симптомы ОРВИ. Всего за время карантина было госпитализировано 45 человек, 20 из них — смельчаки, которые решили «прогуляться» по общежитию. Доктора проверяли температуру студентов по три раза в день.



Приносили еду студентам волонтеры. Они не общались со студентами — ставили еду на стулья у комнат, стучали в дверь и уходили. Волонтеры и доктора так же, как и студенты, не покидали общежитие всё это время — они жили в отдельных «чистых зонах».



Были и «приятные» моменты у карантина, считает великолучанка. Руководство вуза компенсировало отсутствие досуга студентов. Так, 8 марта под окнами общежития выступила певица IOWA (Екатерина Иванчикова), а местный байкерский клуб передал девушкам букеты тюльпанов. Кроме того, студентам частенько поставляли лакомства: пиццу и шоколад.



До конца карантина осталось два дня. Но это не значит, что студентов просто так отпустят в город. Для начала у них возьмут мазки из носа и горла, проверят их, и только если анализы будут «хорошие», ребят выпустят. В течение трех дней всё общежитие будет подвергнуто дезинфекции. В СЗГМУ им. Мечникова занятий не будет до 30 апреля, лекции будут проходить дистанционно, а знания студентов будут проверять с помощью тестов.



Кроме того, великолучанка отметила, что выезжать из Санкт-Петербурга студентам пока что нельзя.