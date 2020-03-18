Общество

Красногородец привлечен к уголовной ответственности за неуплату алиментов

Житель Красногородского района привлечен к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Приговором Пыталовского районного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно).

В ходе судебного следствия установлено, что в 2018 году мужчина был ограничен судом в родительских правах в отношении своего сына 2017 года рождения, при этом суд обязал его платить алименты на содержание ребенка в размере 1/4 заработка.

При этом и после ограничения прав отец не собирался содержать своего ребенка, в связи с чем был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ (неуплата алиментов) с назначением наказания в виде административного ареста сроком на 10 суток.

Данное обстоятельство также не повлияло на поведение отца - алименты он не платил. В настоящее время долг по алиментам составляет более 230 тыс. рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ сроком на 5 месяцев с удержанием в доход государства 5% заработка. Приговор суда вступил в законную силу.