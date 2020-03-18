Общество

Сливочное масло из Польши не прошло ветеринарный контроль в Псковской области

В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка», расположенном на российско-латвийском участке государственной границы Российской Федерации в Псковской области, должностными лицами управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям были выявлены нарушения ветеринарного законодательства при перемещении из Польши в Казахстан 20 тонн сладкосливочного масла, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

При проведении ветеринарно-санитарного досмотра государственные инспекторы управления установили, что информация о дате выработки продукции на маркировочных этикетках товара не соответствует сведениям, заявленным в ветеринарном сертификате, сопровождающем товар, т.е. ветеринарный сертификат страны-экспортёра на сладкосливочное масло с фактически выявленной датой выработки отсутствует.

Ввоз 20 тонн сладкосливочного масла на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлена декларация о возврате груза. Товар возвращен на сопредельную территорию.