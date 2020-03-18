Общество

Госдума приняла законы, направленные на обеспечение граждан качественными и доступными лекарствами в рамках борьбы с коронавирусом

Государственная Дума 19 марта приняла ряд приоритетных законов, направленных на комплексное обеспечение граждан качественными и доступными лекарственными средствами. Первый закон дает право правительству РФ замораживать цены на лекарства и медицинские изделия при угрозе эпидемий. Другие законы ужесточают наказание за онлайн-продажу фальшивых и контрафактах лекарств, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Госдумы.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин уверен, что возможность замораживать цены на лекарства при угрозе эпидемий защитит людей от желающих нажиться на страхах.

«Наблюдавшийся в последние дни по всей стране острый дефицит медицинских масок и антисептических гелей - следствие не только ажиотажного спроса, но и действий перекупщиков, продающих эти товары небольшими партиями по многократно завышенным ценам. На рост стоимости и отсутствие в аптеках ряда медицинских изделий и лекарств уже жаловались не только граждане, но и власти регионов, которым сейчас важно через механизм госзакупок обеспечить всем необходимым больницы, поликлиники и социальные учреждения. В некоторых субъектах Российской Федерации с начала года стоимость масок и марлевых повязок выросла в 3-4 раза, - сказал журналистам Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. - Принятый депутатами законопроект позволит Правительству при возникновении чрезвычайной ситуации и угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, устанавливать на 90 дней предельно допустимые цены на лекарства и медицинские изделия, которые официально не включены в перечень жизненно важных, но по факту становятся таковыми при определенных угрозах».

Кроме того, по словам Вячеслава Володина, согласно закону «Правительство будет вправе фиксировать предельные цены также в случаях, если в регионах в течение месяца цены на препараты и изделия выросли на тридцать и более процентов».