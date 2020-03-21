Общество

В Псковской областной клинической больнице объявлен карантин

С 22 марта в ГБУЗ «Псковская областная клиническая больница» вводится карантин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении здравоохранения.

В связи с этим:

ограничено оказание плановой медицинской и диагностической помощи,

приостановлено оказание платных медицинских услуг,

запрещены все посещения пациентов.

В больнице действует комплекс противоэпидемических мероприятий.

Основание приказ Минздрава России от 16.03.2020 N 171 «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказ №70А от 20.03.2020 года «О временном порядке организации работы ГБУЗ «Псковская областная клиническая больница» в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»