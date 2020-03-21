Общество

Марина Гаращенко представила нового главврача Стругокрасненской межрайонной больницы

Сегодня, 23 марта, председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко представила главе Стругокрасненского района и коллективу межрайонной больницы нового главного врача, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«У нас сегодня очень важное событие. Я представляю вам человека, который прошел все тестовые процедуры, получил одобрение губернатора. Дмитрий Мельцер будет главным врачом межрайонной Стругокрасненской больницы», - представила нового главврача Марина Гаращенко.

Она отметила, что специалист молодой, ему всего 35 лет, однако Дмитрий Мельцер обладает большим опытом работы управленцем, он составляет более 10 лет.

«Дмитрий Мельцер работал и в санэпидемологической сфере. Он из Санкт-Петербурга, решил сменить место жительства и согласился быть нашим главным врачом. Мы очень поддерживаем его кандидатуру, как и губернатор», - рассказала Марина Гаращенко.

Новый главврач поблагодарил всех за оказанное доверие. «Сейчас мы сталкиваемся с непростыми вопросами, будем их решать в рабочей обстановке. Встретимся с каждым сотрудником лично и обговорим все вопросы, пожелания и предложения», - заявил Дмитрий Мельцер.

Затем Марина Гаращенко и новый главврач совершили обход больницы. Глава комитета по здравоохранению области уточнила моменты, на которые Дмитрию Мельцеру стоит обратить особое внимание при работе.

Отметим, решение проблемы кадрового дефицита является одним из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение».

Напомним, ГБУЗ «Стругокрасненская МБ» - это многопрофильное лечебное мед учреждение, которое оказывает круглосуточную амбулаторно - поликлиническую, стационарную, неотложную медицинскую помощь жителям и гостям Стругокрасненского и Плюсского районов Псковской области.