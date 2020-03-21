Общество

Роскачество рассказало о безопасном походе в магазин в условиях коронавируса

Специалисты Роскачества рассказали, как обезопасить себя при походе в магазин в условиях вспышки коронавируса, пишут «Известия».

Эксперты рекомендуют ходить за продуктами в то время, когда в магазине меньше всего людей. При входе следует надеть маску, если она имеется, а в помещении - соблюдать дистанцию от других покупателей, особенно если они кашляют и чихают. Пользуясь продуктовой корзинкой или тележкой, лучше не трогать руками лицо.

Расплачиваться специалисты советуют бесконтактным способом, то есть банковской картой или через приложение на смартфоне - это снизит риск контакта с кассиром и соприкасания с бумажными купюрами.

«Главное - тщательно мыть руки с мылом после похода в магазин. Никакого санитайзера не хватит для постоянной обработки рук дома. Кроме того, он сушит кожу и негативно влияет на нее. Дома лучше использовать воду с мылом», - приводятся на сайте слова ведущего научного сотрудника Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Виктора Ларичева.

Разбирая покупки, следует протереть мыльной тряпкой твердую упаковку продуктов и поверхность, куда выкладывался товар из пакетов. Фрукты и овощи необходимо мыть: огурцы, помидоры, перец и зелень - замочить в воде на 10-15 минут, после чего промыть под струей проточной воды, можно использовать кухонную щеточку. Рекомендуется использовать нейтральное мыло, например, детское, и тщательно его смывать.

Однако эксперты советуют не делать покупки самостоятельно, а заказывать еду на дом. Чтобы минимизировать риск заражения, лучше оплатить товары онлайн, попросить курьера оставить пакеты у двери, протереть привезенные продукты и тщательно вымыть руки.