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Общество

В Псковской области намерены ужесточить ответственность работодателей в сфере трудоустройства подростков и инвалидов

25.03.2020 13:13|ПсковКомментариев: 0

Комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания рассмотрел на заседании 25 марта проект изменений в закон Псковской области «Об административных правонарушениях на территории Псковской области», ранее внесенный в региональный парламент губернатором Михаилом Ведерниковым. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, предлагаемыми изменениями будет установлена административная ответственность за невыполнение требований по приему на работу инвалидов, несовершеннолетних граждан и лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

С докладом по вопросу выступил председатель комитета Псковской области по труду и занятости населения Сергей Аржаников. Он пояснил, что в региональном законодательстве прописаны условия установления и размера квоты для отдельных категорий граждан: если в коллективе трудится 35 и более человек, при любой организационно-правовой форме и форме собственности квота определяется в процентах к среднесписочной численности.

По данным на 31 января 2020 года для 188 организаций и предприятий региона установлена квота для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 15 до 18 лет - на работу должно быть принято 314 подростков, однако, на квотируемые рабочие места принято только 16 граждан, относящихся к этой категории. Для трудоустройства граждан в первый год освобождения из тюрьмы квотой определено 455 рабочих мест - фактически работают 37 человек.

Авторы законопроекта предлагают наделить должностных лиц областного комитета по труду и занятости полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях, выявленных в ходе осуществления контроля за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения, что, по мнению разработчиков, скажется на уровне занятости этих категорий граждан.

Для этого закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» дополняется нормой, устанавливающей ответственность за невыполнение или нарушение региональных законов, нормативных правовых актов администрации Псковской области и органов исполнительной власти области, принятых в пределах их компетенции в сфере занятости населения.

Штраф на должностных лиц предусмотрен в размере от пяти до десяти тысяч рублей. Рассмотрение дел о данных административных правонарушениях предложено отнести к полномочиям мировых судей.

В целях повышения уровня занятости несовершеннолетних и лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, в течение первого года после освобождения, законопроектом предлагается наделить должностных лиц комитета полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях, выявленных в ходе осуществления контроля за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения.  

Источник: Псковская Лента Новостей
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