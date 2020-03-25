Общество

Псковские депутаты смогут дистанционно голосовать с помощью электронной подписи

В случае необходимости заседания комитетов регионального парламента и сессии предлагается проводить в формате видеоконференций. Для этого будет создано 11 точек доступа, установленные, в частности, в малом зале заседаний Псковского областного Собрания и в аппарате администрации. Остальные точки доступа будут установлены в муниципальных образованиях.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 25 марта, на заседании парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию рассказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в ходе рассмотрения проекта закона о внесении изменений в регламент областного заксобрания.

«Наши технические специалисты установят программу, которая позволит дистанционно голосовать. У каждого будет электронная подпись, которая позволит идентифицировать парламентариев. Сеть будет защищена от несанкционированного доступа», - заверил Александр Котов.

Он пояснил, что, если изменения в регламент будут приняты на апрельской сессии регионального парламента, то уже в апреле появится возможность провести сессию в дистанционном режиме. Решение о необходимости использования такого формата работы будет приниматься на Совете Собрания.

Еще одно изменение регламента областного заксобрания коснется организации работы. Сейчас сессии могут свободно посещать представители всех политических фракций, общественных организаций и так далее. «Это самая демократическая норма среди других субъектов. Она не мешала нам работать до недавних пор, но в последнее время отмечается некорректное поведение некоторых присутствующих. Чтобы исключить такое впредь предлагается установить квоту – работать на сессиях Собрания депутатов смогут только журналисты аккредитованных СМИ, которые имеют все необходимые лицензии», - поделился Александр Котов.

По его словам, помимо депутатов на сессии будут присутствовать только те лица, которые необходимы при рассмотрении тех или иных законопроектов. В зал заседаний можно будет попасть только по спискам.

Александр Котов уточнил, что против этой инициативы высказалась лишь одна парламентская фракция – «Яблоко», остальные инициативу поддержали.

Он также напомнил, что на сайте регионального парламента ведется онлайн-трансляция сессий. Там же публикуются все документы, которые рассматриваются в заксобрании.

Кроме того, спикер регионального парламента отметил, что тайное голосование будет проходить, скорее всего, как и прежде, в зале заседаний. Вопросы, которые требуют тайного голосования, будут по возможности переноситься на более поздний срок.