Общество

Глава муниципалитета: Заболевших коронавирусом в администрации Псковского района нет

Заболевших коронавирусом в администрации Псковского района и подведомственных учреждениях нет. Об этом сообщила журналистам глава Псковского района Наталья Федорова сегодня, 25 мая.

«Мы держимся, как и все. К счастью, заболевших коронавирусом нет ни в администрации района, ни в подведомственных учреждениях», - заявила Наталья Федорова.

Она отметила, что с самого начала распространения коронавирусной инфекции были приняты строжайшие меры, в настоящее время также ведется большая профилактическая работа.

Кроме того, Наталья Федорова отметила, что на территории района отмечается рост числа заболевших вирусом. По ее мнению, данный факт объясняется близостью к областному центру.

«Мы понимаем, что близость к Пскову накладывает отпечаток, кроме того, много людей из района работают в городе», - пояснила она.

Также глава Псковского района подчеркнула, что в последнее время на территории района значительно прибавилось количество дачников.

По ее словам, в связи с прибытием дачников на территорию региона также увеличивается количество заболевших.

Отметим, по состоянию на 24 мая в Псковском районе 55 заболевших коронавирусом.