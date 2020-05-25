Общество

Еще 16 подтвержденных случаев коронавируса выявлено в Псковской области

Еще 16 подтвержденных случаев коронавируса выявлено в Псковской области. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном штабе COVID-19. По состоянию на утро 25 мая в регионе зарегистрировано 606 случаев коронавирусной инфекции (днем раньше — 590). Выздоровело 230 человек, умерло 10 (по десятому случаю проводится эпидемиологическое расследование). Проведено 19712 исследований.

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