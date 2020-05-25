Еще 16 подтвержденных случаев коронавируса выявлено в Псковской области. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном штабе COVID-19. По состоянию на утро 25 мая в регионе зарегистрировано 606 случаев коронавирусной инфекции (днем раньше — 590). Выздоровело 230 человек, умерло 10 (по десятому случаю проводится эпидемиологическое расследование). Проведено 19712 исследований.
Статистика по районам
- Псков – 203 (+9 случаев за сутки)
- Бежаницкий район - 2
- Великие Луки – 64
- Великолукский район – 10
- Гдовский район – 25
- Дедовичский район – 10
- Дновский район — 4 (+1)
- Красногородский район – 3
- Куньинский район – 2
- Локнянский район - 1
- Невельский район — 42 (+1)
- Новоржевский район – 5
- Новосокольнический район - 25
- Опочецкий район – 14
- Островский район – 72 (+4)
- Палкинский район - 6
- Печорский район – 6
- Плюсский район – 5
- Порховский район - 20
- Псковский район – 56 (+1)
- Пустошкинский район – 6
- Пушкиногорский район - 3
- Пыталовский район – 3
- Себежский район – 8
- Стругокрасненский район – 10
- Усвятский район — 1.
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