Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ведущие Константин Калиниченко и Надежда Назаренко поговорят о строительстве парка «Россия - моя история» в Пскове, о нововведениях для бизнеса и качестве реализации обещанной программы помощи предпринимателям в условиях действия ограничений по коронавирусу, а также о предстоящих выборах председателя Псковского областного совета профсоюзов.

Звоните по телефону 56-73-72 и высказывайте свое мнение по обсуждаемым темам.

Трансляция завершена.