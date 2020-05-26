Общество

Управление автодорог Псковской области нарушило закон в сфере госзакупок

Прокуратура города Пскова провела проверку соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при ведении реестра контрактов, заключенных в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», ГБУ ПО «Управление автомобильных дорог Псковской области» в единой информационной системе в сфере закупок не размещались сведения об исполнении контрактов, ведении претензионной работе с контрагентами.

В этой связи прокурором города в отношении начальника отдела закупок учреждения возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.7.31 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Решением Псковского УФАС России должностное лицо учреждения привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.