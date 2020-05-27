Общество

Парад с поправками

Парад Победы, голосование по поправкам в Конституцию и выборы профсоюзного лидера в Псковской области - главные темы для обсуждения и дискуссии в последнее время. При этом, если дата парада, перенесенного из-за пандемии коронавируса, озвучена, то день общероссийского голосования по-прежнему не назван. Однако СМИ сообщают, что его тоже не хотят откладывать до осени. Еще одно голосование, только на уровне региона, также состоится этим летом - ожидается, что 8 июня будет избран новый глава Псковского облсовпрофа. В этой связи Псковская Лента Новостей решила узнать позицию Общественной палаты Псковской области и обратилась за комментарием по трем резонансным темам к ее председателю Анатолию Мультаху.

- Анатолий Иосифович, высказано мнение, в том числе и псковскими оппозиционерами, что проведение Парада Победы 24 июня опасно в условиях пандемии коронавируса и нужно только власти. Что вы об этом думаете?

- Я думаю, что они не правы. Если аргументировать мою позицию, то 75 лет назад именно в этот день состоялся Парад Победы.

Что касается опасности коронавируса, то в Москве на сегодняшний день позитивно отмечается уменьшение количества заболевших. Поэтому 24 июня, будем надеяться, все пройдет достаточно хорошо. На мой взгляд, с той системой контроля, которая в настоящее время существует, с учетом той информации, которую до нас доводят, опасности нет.

- Второй вопрос по поводу голосования по поправкам в Конституцию РФ - подходящее ли сейчас время назначать дату его проведения или стоит дождаться нормализации эпидемиологической обстановки?

- Дата проведения не назначена. Все, что происходит и говорится, - это только разговоры. Мы, как Общественная палата, отвечающая за общественных наблюдателей, проводим большую работу, в любом случае готовим общественных наблюдателей. Но могу сказать, что определенной даты сейчас у нас нет, и в ближайшем будущем, нам сказали: «Пока не ждите». Я не могу ничего конкретного сказать, я задал вопрос, когда разговаривал с куратором Общественной палаты РФ, мне ответили, что дата не назначена, когда этот вопрос будет решен, сразу сообщат.

- И третья актуальная тема касается ситуации вокруг экс-члена Общественной палаты Псковской области Ульяны Михайловой, занимающей сейчас пост главы облсовпрофа. Уже 8 июня состоится отчетно-выборная конференция, на которой будет избран новый руководитель. Как вы оцениваете события, предваряющие принятие этого решения?

- Поскольку я от этого далек, не могу ничего сказать. Я не в теме, потому что я не занимаюсь профсоюзной работой, и мы не пересекались ни с Ульяной Михайловой, ни с кем-то другим.

У нас тоже в июне 2021 года будет новый состав Общественной палаты, это неизбежно. Абсолютно естественный процесс. Будет там смена кадров или останутся старые кадры, - есть люди, которые облечены доверием и могут решать этот вопрос. Я доверяю этим людям.