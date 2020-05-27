Общество

В начале июня в Псковской области не ожидается похолодания

В начале июня в Псковской области не ожидается похолодания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

По ее словам, первая половина июньской пятидневски будет достаточно теплой - до 20-22 градусов С, ночные температуры - до 8 градусов С. Осадки маловероятны.

А вот во второй половине первой пятидневки возможны кратковременные дожди в отдельных районах Псковской области, ветер будет преимущественно южным, дневные температуры до 20 градусов С, ночные — от 5 до 8 градусов С.