Общество

Отчет главы администрации Пскова утвердили депутаты гордумы. ВИДЕО

Депутаты городской Думы на сессии 29 мая утвердили отчет глава администрации Пскова Александра Братчикова о результатах своей деятельности и деятельности администрации за 2019 год, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Отчет на 102 листах был направлен в ПГД 22 апреля. В нем нашли отражение основные показатели социально-экономического развития города за текущий год, цифры по исполнению городского бюджета и главные итоги по разным сферам жизнедеятельности Пскова. Основные итоги за год глава администрации изложил в докладе, подкрепив его таблицами, диаграммами и фотоматериалами.

По итогам отчета депутаты задали Александру Братчикову вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы, а также высказали суждения. В основной массе представители разных фракций одобрили деятельность администрации и сити-менеджера. Так, на правах экс-главы Пскова Иван Цецерский поблагодарил Александра Братчикова за подготовку к Ганзейским дням и за профессиональный рост как его лично, так и его команды.

В поддержку отчета и работы администрации высказалась и глава города Елена Полонская. Изменения в лучшую сторону, по ее словам, видны в Пскове невооруженным глазом.

20 депутатов проголосовали за отчет. Не поддержал его только депутат-яблочник Дмитрий Пермяков, а нефракционный депутат Григорий Турчин воздержался.

Дмитрий Пермякова сообщил, что в его партию поступает масса жалоб на работу властей Пскова. Люди недовольны ремонтом дорог, дворов и проектом Зеленого театра. Также для убедительности он принес на сессию кусок полипропиленовой трубы, чтобы наглядно показать проблему состояния воды.

С текстом доклада можно ознакомиться здесь.