Общество

Подростковая преступность в Пскове за год увеличилась на треть

В Пскове за год на треть увеличилась подростковая преступность. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил начальник УМВД России по городу Пскову Сергей Сурин, отчитываясь о результатах деятельности управления по итогам 2019 года.

Криминогенная обстановки в среде несовершеннолетних, по его словам, неоднородна. С одной стороны, на территории города Пскова произошло снижение количества несовершеннолетних, совершивших преступления (с 62 до 57, -8,1%), в том числе, совершивших преступления в группе по предварительному сговору (30-27), совершивших повторные преступления (18-16). Однако, самих преступлений несовершеннолетними совершено на треть больше (70-105), в том числе почти в пять раз больше – тяжких и особо тяжких (10-46). Установлено 7 несовершеннолетних совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения (в прошлом году 4).

Продолжаются самовольные уходы несовершеннолетних из дома, а также из государственных учреждений. За прошедший год поступило 107 сообщений о самовольных уходах 79 несовершеннолетних лиц.

В итоге депутаты утвердили отчет городского УМВД. 14 из них проголосовали «за», 1 - воздержался, 4 - против.