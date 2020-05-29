Общество

«Двое на одного» с Игорем Ивановым. ВИДЕО

Сегодня, 29 мая, гостем очередного выпуска программы «Двое на одного» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стал председатель областной общественной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения, кандидат на пост руководителя псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Ведущие эфира - Александр Савенко и Константин Калиниченко - обсудили с гостем ситуацию в Псковском облсовпрофе в преддверии отчетно-выборной конференции, позиции отраслевых профсоюзов по ключевым вопросам профсоюзной повестки, а также поговорили о будущем псковских профсоюзов.