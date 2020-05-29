Общество

В Плюсском районе коронавирусом заразились 11 сотрудников администрации

В Плюсском районе коронавирусом заразились 11 сотрудников районной администрации. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении, размещенном в Инстаграм.

Глава региона отметил, что в администрации района работает 29 сотрудников. «Получается, что больше трети на сегодняшний день заболели», – пояснил Михаил Ведерников.

По словам губернатора, с главой связаться не удалось, он не на связи.

«Областная администрация районной администрацией об этом инциденте не была уведомлена. Нам пришлось самим разбираться с ситуацией, узнавать, в чем там причина. Но многие люди говорят о том, что в районной администрации практически не соблюдался масочный режим. Более половины сотрудников ходили без масок. Собственно, результат закономерен», - заявил Михаил Ведерников.

В данный момент ситуация находится на контроле региональной администрации и Роспотребнадзора, принимается решение о дальнейшей работе администрации Плюсского района.

«Скорее всего, будет принято решение о дистанционной работе администрации», - подчеркнул губернатор.