Общество

Михаил Ведерников: Благодаря введенным ограничениям главные герои в жизни каждого родителя находятся в безопасности

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил маленьких псковичей с Днем защиты детей, который отмечается сегодня, 1 июня.

«В этом году День защиты детей в Псковской области проходит без праздничных мероприятий, гуляний, игр и встреч. Зато мы знаем, что благодаря всем введенным ограничениям, главные герои в жизни каждого родителя защищены и находятся в безопасности», - написал глава региона в своем Instagram.

«В этот день хочется поздравить всех родителей, бабушек и дедушек, воспитателей, педагогов – всех, кто посвящает себя заботе и воспитанию нашего будущего поколения. Пусть дети как можно чаще радуют, удивляют и вдохновляют нас на новые свершения.

Мы, в свою очередь, будем делать все необходимое, чтобы каждый ребенок в Псковской области чувствовал себя любимым, важным и нужным», - отметил Михаил Ведерников.

Всем юным жителям Псковской земли он пожелал здоровья, счастья и успехов. «Смело идите к поставленным целям и мечтам, – мы верим в вас и всегда поддержим. Дерзайте!», - пожелал губернатор.