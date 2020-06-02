Общество

Из законодательства Псковской области исключено понятие «спортивное рыболовство»

Из нормативных правовых актов Псковской области, устанавливающих полномочия органа исполнительной власти области в сфере природопользования, исключены полномочия по организации и регулированию спортивного рыболовства. Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты» принят депутатами Псковского областного Собрания на 46-й сессии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, корректировка регионального законодательства связана с необходимостью приведения его в соответствие с действующими нормами – из федеральных законов «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и «О животном мире» исключается вид деятельности – «спортивное рыболовство».

Проведение спортивных и физкультурных мероприятий в сфере рыбалки, а также вылов водных биоресурсов для личных потребностей объединены в одно понятие – «любительское рыболовство».