Общество

Новая вспышка коронавируса произошла в островском отделении Пенсионного фонда

Зафиксирована новая вспышка в отделении Пенсионного фонда в городе Острове. Это уже третья вспышка в Островском районе. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом сегодня, 5 июня.

«Сегодня мы обсудим все с главой района более подробно. В очагах инфицировано 253 человека, плюс количество контактных, число получается большим», - заявил губернатор.

Эпидобстановка остается непростой, но контролируемой. Несколько раз за неделю мы выходим на антирекорды из-за отработки очагов, отметил он.

Михаил Ведерников подчеркнул, что необходимо на всех производствах строго соблюдать установленные меры. Все вспышки связаны с нарушением правил по организации работы. «Если бы более ответственно подходили к организации работы и охране здоровья, то мы бы уже вышли на плато», - заявил губернатор.