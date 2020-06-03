Общество

51 сотрудник Великолукского мясокомбината заразился коронавирусом

51 случай коронавируса зафиксирован на Великолукском мясокомбинате. В основном заболевшие — это работники колбасного цеха. Об этом заявил главный санитарный врач области Александр Нестерук в ходе заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом сегодня, 5 июня.

«Всего в этом цеху работает 1451 человек. Условия труда тяжелые, температура составляет 4 градуса, график работы четырех - сменный, там не редки респираторные инфекции», - рассказал Александр Нестерук.

Он отметил, что на предприятии предпринимаются меры по профилактике, там организован входной режим, действует система пропусков, что не позволяет передвигаться между подразделениями комбината.

«Осуществляются уборки и термометрия, но инфекция продолжает распространятся. Я планирую сегодня убыть туда и на месте посмотреть все меры, нужно посмотреть, что необходимо сделать, чтобы купировать вспышку. Коллектив очень большой, поэтому ситуация очень опасная», - сказал главный санитарный врач области.