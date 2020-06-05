Псковичей приглашают принять участие в проекте-конкурсе, посвященном детям войны

Общественная палата России призвала жителей страны к участию в создании библиотеки видеороликов о Великой Отечественной войне в воспоминаниях самых юных ее свидетелей. Героями первых представленных на конкурс видеороликов стали почетные граждане, ученые, депутаты всех уровней, члены общественных палат.
В рамках конкурса можно представить мини-интервью с детьми войны или рассказать об их судьбах, используя архивные фотографии и письма. Главными критериями оценки будут искренность и желание донести всему миру несовместимость радости детства и ужасов войны. Можно снять видео или написать рассказ, прочитать стихотворение или исполнить песню о судьбах детей на войне, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.
Видео или текст необходимо выложить на личную страницу в социальных сетях, вместе с основными хештегами флешмоба: #личноОВойне и #ОПРФ, указав дополнительные: #моедетствовойна и #детивойны, #историяВОВ, #(название региона по месту жительства героя), #(название населенного пункта по месту жительства героя).