Общество

Псковичей приглашают принять участие в проекте-конкурсе, посвященном детям войны

Общественная палата России призвала жителей страны к участию в создании библиотеки видеороликов о Великой Отечественной войне в воспоминаниях самых юных ее свидетелей. Героями первых представленных на конкурс видеороликов стали почетные граждане, ученые, депутаты всех уровней, члены общественных палат.

«Надеюсь, что в результате реализации этого социального проекта, включенного в план основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года памяти и славы в 2020 году, в медиапространстве появятся тысячи просветительских мотивирующих видеороликов, главными героями которых станут дети войны, - рассказал руководитель оргкомитета проекта, член ОП РФ Леонид Шафиров. - Предполагается, что авторами этих видеоматериалов станут молодые люди. Они при помощи современных гаджетов смогут рассказать об истории нашей страны, основываясь на фактах из судеб людей - представителей поколения, жизнь которого можно охарактеризовать такими словами: труд, голод, холод, любовь, надежда и искренность. Считаю, что созданные видеоматериалы могут быть интересны всем интересующимся историей родного Отечества».

В рамках конкурса можно представить мини-интервью с детьми войны или рассказать об их судьбах, используя архивные фотографии и письма. Главными критериями оценки будут искренность и желание донести всему миру несовместимость радости детства и ужасов войны. Можно снять видео или написать рассказ, прочитать стихотворение или исполнить песню о судьбах детей на войне, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Видео или текст необходимо выложить на личную страницу в социальных сетях, вместе с основными хештегами флешмоба: #личноОВойне и #ОПРФ, указав дополнительные: #моедетствовойна и #детивойны, #историяВОВ, #(название региона по месту жительства героя), #(название населенного пункта по месту жительства героя).