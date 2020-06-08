Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Темы очередного выпуска: предстоящее 1 июля голосование по поправкам в Конституцию РФ, старт выборной кампании в псковском регионе, выборы председателя облсовпрофа и ход реализации «мусорной» реформы в условиях, когда Псковской область осталась без межбюджетного трансферта на оплату услуг по вывозу ТКО. Также ведущие Константин Калиниченко и Надежда Назаренко обсудят свежую статистику заболеваемости COVID-19 в Псковской области.

Напомним, на прошлой неделе область перешагнула за тысячу заболевших. Тест, в частности, дал положительные результаты у глав Плюсского и Порховского районов. Зафиксированы вспышки коронавируса в нескольких детских садах. За весь период пандемии зарегистрировано 12 летальных исходов, в том числе скончался переболевший коронавирусом врач-реаниматолог Алексей Поднебесный.

Звоните по телефону 56-73-72 и высказывайте свое мнение по обсуждаемым темам.