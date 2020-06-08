Общество

Доступная среда будет создана в новом детском саду на улице Заслонова в Великих Луках

Доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья будет создана в новом детском саду, который строится на улице Заслонова в Великих Луках в рамках нацпроекта «Демография», пишет портал «Луки.ру».

Детский сад рассчитан на 140 мест и, согласно планам, будет готов в ноябре текущего года.





По словам заведующей учреждения Анны Романовой, в детском саду будет восемь групп: четыре от 3 до 7 лет и четыре ясельных. Ясельные группы будут располагаться на первом этаже. Помещения для групп, спортивный и музыкальный залы, кабинеты специалистов — все это будет оформлено в соответствии с современными требованиями. В детсаду будет создана доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья.





Благоустроят и территорию, прилегающую к учреждению. Для малышей сделают удобные игровые площадки с теневыми навесами.