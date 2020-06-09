Общество

Расширить тематику псковских муралов предлагает главный архитектор области

Расширить тематику муралов, создаваемых на фасадах зданий в Пскове, предлагает главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин. Свое мнение на этот счет он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Ничего не имею против муралов, которые делаются в городе. По их сюжетам были разные предложения. Мое мнение — войны, может быть, многовато, и можно было бы уйти к истории города. Ведь и льном здесь торговали, и сады красивые в Пскове были, и физики жили. Сюжетов для муралов может быть очень много», - сказал главный архитектор региона.

«Но сам факт того, что облупившиеся фасады домов превращаются в панно, - это здорово», - резюмировал он.