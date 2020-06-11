Общество

Псковский городской суд не удовлетворил коллективный иск против строительства завода «Титан-Полимер»

Псковский городской суд отказал в удовлетворении коллективного административного заявления об оспаривании разрешения на строительство, выданного администрацией Псковского района заводу «Титан-Полимер». Последнее судебное заседание состоялось вчера, 10 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского городского суда.

В качестве ответчика в суде выступала администрация Псковского района, среди заинтересованных лиц были представлены - управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области, ФБЗУ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области», ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» и ГАУ «Госэкпертиза Псковской области».

Напомним, псковский активист Игорь Батов направил в суд иск, одним из требований стал запрос о предоставлении документов Псковским районом, таких, как схема земельного участка, технологическая схема, проектная документация, схема инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, результаты инженерных и других изысканий, связанных с получением разрешения на строительство завода «Титан-Полимер».

В заявлении истцы указывали, что администрация Псковского района незаконно выдала разрешение на стройку завода, так как его, якобы, получили в нарушение Градостроительного кодекса РФ, законов «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и «Об охране окружающей среды».