Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ведущие Константин Калиниченко и Надежда Назаренко обсудят, как псковский регион готовится к голосованию за поправки в Конституцию и как прошел День России в обстановке ухудшения ситуации по коронавирусу. Кроме того, они обсудят суровый приговор по делу «Свидетелей Иеговы»*.

Звоните по телефону 56-73-72 и высказывайте свое мнение по обсуждаемым темам.

*В материале упомянута организация, деятельность которой запрещена в Российской Федерации.