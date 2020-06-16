Общество

Росгидромет предупреждает псковичей об аномально жаркой погоде

Росгидромет предупреждает об аномально жаркой погоде с 17 июня в большинстве регионов европейской территории России. Среднесуточные температуры будут выше нормы на 5-7 градусов.

В Северо-Западном федеральном округе, в частности, в Псковской области температура достигнет +32 градусов, что на 9 градусов выше нормы, сообщает «Интерфакс».

«Это будет "вторая волна" после жары в первой половине месяца. Росгидромет предупреждает, что такие волны тепла (периоды жаркой погоды в течение пяти дней и более) в соответствии с исследованиями ВОЗ негативно влияют на состояние отдельных категорий людей, в первую очередь, пожилого возраста», - говорится в сообщении Росгидромета.