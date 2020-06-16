Общество

В «Единой России» надеются на вступление в силу поправок в Трудовой кодекс с 1 января

Законопроект о поправках в Трудовой кодекс РФ может вступить в силу уже с 1 января 2021 года. Такое предположение сделали секретарь генсовета партии Андрей Турчак и руководитель фракции партии в Госдуме Сергей Неверов на брифинге, посвященном поправкам в Трудовой кодекс, сообщается в телеграм-канале «Единой России».

Напомним, что авторами законопроекта стали депутаты Государственной Думы Вячеслав Володин, Сергей Неверов, Андрей Исаев, Михаил Тарасенко и члены Совета Федерации Валентина Матвиенко, Андрей Турчак, Андрей Клишас, Инна Святенко.

По их словам, процедура рассмотрения не будет затягиваться. Первое чтение законопроект пройдет в весеннюю сессию, параллельно будет организовано общественное обсуждение. В осеннюю сессию состоится второе и третье чтение законопроекта.

Проект федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной и удаленной работы» внесен «Единой Россией» в Госдуму 16 июня.

«Мы предложим нашим региональным отделениям организовать обсуждение внесенного нами законопроекта. Привлечь к дискуссии местные объединения профсоюзов и работодателей, всех заинтересованных граждан и общественные организации. Мы хотим, чтобы каждый мог внести свои идеи и предложения. Нам важно получить обратную связь от каждого региона», - отметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.