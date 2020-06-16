Общество

Эксперты проверили готовность псковских школ к проведению ЕГЭ в условиях коронавируса

Готовность пункта проведения ЕГЭ в школе №18 города Пскова проинспектировал председатель областного комитета по образованию Александр Седунов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы полностью готовы к принятию выпускников, сдающих ЕГЭ. У нас есть средства индивидуальной защиты, обеспечены меры социального дистанцирования по всей школе», - рассказала директор школы Маргарита Ильина и добавила, что в каждой аудитории выпускниками также будет соблюдаться дистанция в 1,5 метра.

В школе №18 сдавать госэкзамены будут 169 человек, из них 25 выпускников именно этого образовательного учреждения.

Александр Седунов поинтересовался, размечена ли территория школы. «У нас просчитано, сколько детей максимально одновременно может находиться на территории школы», - ответила директор учебного заведения.

Руководителю городского управления образования Анне Кузыченко он поручил еще раз проработать вопрос с графиками входа выпускников на территорию учреждения.

По словам директора, на входе школы будет стоять регулировщик, который будет направлять и распределять учеников по классам. В гардеробе у каждого школьника будет личный целлофановый пакет для вещей.

В тестовом режиме директор школы померила Александру Седунову температуру. Такую процедуру на входе будут проводить всем ученикам.

Кроме того, в школе имеются обеззараживатели воздуха, санитайзеры, бесконтактные термометры. Александр Седунов заметил, что рециркуляторами воздуха обеспечены все школы города.

Маргарита Ильина рассказала, что выпускники на экзамене имеют право присутствовать без масок и перчаток, но по их просьбе школа предоставит все необходимые средства защиты.

«Запасы СИЗов закуплены и предоставлены во все пункты проведения ЕГЭ», - добавила Анна Кузыченко.

Директор школы продемонстрировала аудиторию для сдачи ЕГЭ. Так, в классе одновременно могут сдавать экзамен 9 выпускников.

Дезинфекцию перед и после экзамена будет проводить спецорганизация, с которой заключен договор.

Александр Седунов поинтересовался, все ли организаторы ЕГЭ проинструктированы. Директор школы дала положительный ответ.

По словам Маргариты Ильиной, количество медиков в школе будет увеличено на время экзамена. «Надеемся, что экстраординарных ситуаций не будет, но в экстренных случаях медработник должен вызвать скорую помощь», - сказал председатель областного комитета по образованию.

Контроль на предмет подготовки к ЕГЭ прошла и вечерняя школа №1. Там первый экзамен пройдет 3 июля. В этот день его сдадут 36 человек из 21 школы.

Директор школы Наталья Петрова провела экскурсию по территории учебного заведения. Разметка внутри школы, в классах имеется.

Кроме того, здесь установлено новое видеонаблюдение. Наталья Петрова отметила, что школа располагает достаточным количеством СИЗов. «Дезинфекция помещений будет проходить до и после экзамена, заключен договор со спецорганизацией»,— прокомментировала директор.

По итогам визита Александр Седунов поручил директору обновить разметку на территории школы.