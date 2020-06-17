Общество

Только одна из трех муниципальных бань Пскова готова к открытию

Псковский «Банно-прачечный комбинат» сможет открыть только одну из трех муниципальных бань, если в ближайшее время будет принято решение о возможности их работы. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказал директор МП «Банно-прачечный комбинат», депутат Псковской городской Думы Сергей Колосов.

В настоящее время нет никаких прогнозов, когда общественные бани смогут возобновить работу. Вопрос о дате возобновления приема посетителей остается открытым. «У нас телефон буквально разрывается от звонков. Все спрашивают, когда мы начнем работать. Работники хотят полноценно трудиться», - рассказал Сергей Колосов.

В случае принятия решения об открытии общественной бани на «разогрев» печи потребуется около двух дней. В ближайшие дни начать работу смогла бы только баня на Конной. В бане на улице Советской с 16 июня на две недели отключено горячее водоснабжение. А баня на Боровой летом традиционно не работает.

Сергей Колосов добавил, что предприятие готово выполнять все требования безопасности от Роспотребнадзора. Еще в марте каждый час проводилась антисептическая обработка поверхностей, работники трудились в масках и перчатках.

Арендаторы имущества в банях также ожидают открытия. В бане на Конной арендуется помещение под кафе, на Советской один этаж занимает частная баня. Сергей Колосов уточнил, что по решению Псковской городской Думы арендаторам муниципального имущества с марта на три месяца была предоставлена скидка 90% по арендным платежам. Данные коммерческие организации смогли сохранить свою деятельность.