Общество

Чуть более 2000 человек будут сдавать ЕГЭ в Псковской области

Чуть более 2000 человек будут сдавать ЕГЭ в Псковской области. Ранее планировалось, что количество экзаменуемых достигнет 3015 человек. Об этом на пресс-брифинге ПЛН заявил председатель областного комитета по образованию Александр Седунов.

«Сейчас все выпускники получили аттестаты. Разница в количестве школьников, сдающих ЕГЭ, произошла из-за того, что экзамен сдают только те, кто поступают в высшие учебные заведения», - сказал Александр Седунов.

По его словам, порядок проведения ЕГЭ и запрет на все дополнительные источники знаний в виде шпаргалок, мобильных телефонов остался в силе. «На входе будет установлен металлодетектор, чтобы не допустить списывания. Традиционными остались и задания. Здесь принципиально не поменялось ничего. Изменились только санитарно-гигиенические требования», - рассказал председатель областного комитета по образованию.