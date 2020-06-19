Общество

Акция в поддержку медиков прошла во дворе Псковской горбольницы

Акция «Поддержим врачей искусством» в знак благодарности врачам, работающим в СOVID-центре, прошла 19 июня, накануне Дня медицинского работника, в Псковской городской больнице. Ее провели региональные отделения «Союза женщин России» и Союза художников России, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В ходе акции медикам передали 32 картины, написанные известными псковскими художниками. Мероприятие прошло во дворе городской больницы с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

«У нас две цели - поздравить наших врачей и поддержать их. Мы все осознаем, насколько это опасно. Враг невидим, им очень тяжело быть на этом фронте. Нам-то проще, мы сидим в засаде. Мы можем подарить наш труд - картины. Тем более, научно доказано, что восприятие изобразительного искусства приносит положительный результат для морального состояния, для разгрузки. Я думаю, что эти работы мы передадим и врачам, которые приехали из Москвы нам помогать. Это будет наша признательность, наша благодарность и наше восхищение этим трудом. Это только первая часть акции, вторая будет проводиться в Великих Луках», - рассказал председатель Псковского регионального отделения Союза художников России Виктор Лысюк.

Региональное отделение «Союза женщин России» уже не первый раз сотрудничает с псковскими больницами - в 2012 году передавали картины в Псковский онкологический центр.

«Сегодня мы решили поддержать искусством наших дорогих врачей в это сложное время. Мы понимаем, что впервые день медицинского работника проходит в таких условиях, этот праздник людей, которые, рискуя своим здоровьем, своими умениями и знаниями помогают тем, кто заболел. Мы пришли сюда и в окнах видим врачей, которые в такую жару одеты в античумные костюмы и работают в них постоянно. Со своей стороны мы должны соблюдать все меры. Нам кажется, что тяжело носить маски, а представляете, каково им? Мы обязаны все их поддерживать, не только такими акциями, мы должны каждый день помнить, что эти люди находятся на передовой», - сказала председатель псковского «Союза женщин России» Наталья Никифорова.