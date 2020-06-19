Общество

Начались раскопки на месте немецкого концлагеря в Псковской области

В Псковской области военнослужащие отдельного поискового специального батальона Западного военного округа приступили к работам на месте обнаружения массового захоронения узников концлагеря «Моглино». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Военнослужащие проводят поисковые работы по обнаружению и эксгумации останков военнопленных и мирных жителей, погибших в концлагере в ходе оккупации немецко-фашистскими войсками в годы Великой Отечественной войны. Поисковый батальон определит границы и точное расположение массового захоронения, количество погибших и, по возможности, проведёт опознание.

В дальнейшем обнаруженные останки будут захоронены на мемориальном кладбище.