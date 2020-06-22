Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) программу «Постскриптум».

Ведущие Константин Калиниченко и Надежда Назаренко обсудят предстоящее голосование по поправкам в Конституцию РФ: как будет организован процесс и какие меры безопасности предусмотрены, чтобы не допустить распространение коронавируса. Другие темы выпуска - новые охранные зоны для церкви Жен-Мироносиц в Пскове и новый этап войны с «наливайками» в Пскове.

Звоните по телефону 56-73-72 и высказывайте свое мнение по обсуждаемым темам.